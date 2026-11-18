jpnn.com, JAKARTA - Tokoh Pemuda Klender, Jakarta Timur, sekaligus mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009–2019 Belly Bilalusalam mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres).

Belly menilai Ketua Harian Partai Gerindra tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang supel serta mampu diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda.

"Dekat dan membaur dengan banyak kalangan dari tokoh, ormas, kepemudaan maupun lintas partai politik, rasanya mayoritas dapat menerima Pak Dasco," ujar Belly dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

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Selain faktor penerimaan lintas golongan, Belly berpandangan bahwa Dasco memiliki ketajaman dalam memetakan dinamika nasional.

Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjaga kondusivitas stabilitas politik maupun perekonomian dalam negeri guna mendukung visi kepala negara.

"Lihai membaca situasi sosial politik maupun ekonomi secara cepat dan tertib, kemudian meng-orkestra misi suci sesuai visi presiden demi kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Belly juga menyoroti etos kerja Dasco yang dinilainya lebih mengutamakan tindakan nyata di lapangan ketimbang mengejar sorotan publik.

Menurutnya, karakteristik pendamping seperti ini diperlukan untuk mempercepat realisasi program-program kerja pemerintahan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.