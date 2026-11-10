Nilai Ekspor RI Januari–September 2026 Tumbuh 5,58%
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan nilai ekspor Indonesia selama Januari-September 2026 tumbuh 5,58 persen dengan total 11,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun pada 2025 periode Januari–September tercatat pertumbuhan ekspor berada pada persentase 8,14 persen.
Budi mengaku meskipun perdagangan global menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik internasional, tetapi nilai ekspor nasional menunjukan kabar baik.
"Dengan situasi geopolitik global saat ini, tantangan perdagangan global tentunya semakin ketat. Ternyata ekspor RI tumbuh dengan bagus," ujarnya Budi di Pati, Jawa Tengah, Senin (9/11).
Menurut Agus, pertumbuhan ekspor tersebut didukung oleh industri dalam negeri yang kuat dan pelaksanaan program hilirisasi.
"Sehingga, produk nasional memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar internasional," katanya.
Agus menuturkan kinerja ekspor yang positif juga menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi nasional yang terus berkembang.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-September 2026 juga mencatat surplus sebesar USD 10,6 miliar.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan nilai ekspor Indonesia selama Januari-September 2026 tumbuh 5,58 persen dengan total 11,87 persen dibandingkan perio
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