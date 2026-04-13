Nilai Omongan Saiful Mujani dari 2 Perspektif, Boni Singgung Pra-Kondisi Revolusi

jpnn.com - Analis politik Boni Hargens mengatakan perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani yang diduga merupakan tindakan makar, harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik.

Pernyataan Saiful yang tayang di kanal YouTube baru-baru ini, mengenai ajakan menjatuhkan Presiden telah banyak dilaporkan ke polisi.

"Soal apakah pembicaraan Pak Saiful Mujani masuk kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan yang harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," kata Boni dalam acara launching dan bedah buku di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Menurut Boni, bila ditinjau dari ilmu politik, pernyataan Saiful bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni sudut pandang negara negara dan perspektif masyarakat sipil.

Dari perspektif negara, Boni menjelaskan pernyataan Saiful merupakan pra-kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

Sementara dalam perspektif masyarakat sipil, lanjut dia, pernyataan tersebut merupakan kebebasan berpendapat dan suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis.

"Artinya, pernyataan Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," tuturnya.

Walakin, Boni berpendapat cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful tidak salah juga karena memang berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra-kondisi menuju revolusi.