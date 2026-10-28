Nilai Rupiah Terhadap Dolar Hampir Rp 18.200, BI Beberkan Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada level Rp 18.184 pada perdagangan Rabu (28/10).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan pergerakan mata uang domestik dan kawasan masih dibayangi ketidakpastian konflik global.

Konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah tersebut menjaga harga minyak mentah dunia tetap berada di level tinggi di atas USD115 per barel serta meningkatkan risiko fiskal ke depan.

"Ekspektasi kenaikan suku bunga AS juga meningkat," kata Erwin dalam keterangan tertulis.

Memburuknya sentimen risk-off mendorong penguatan mata uang dolar AS sekaligus memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.

Dari dalam negeri, kekhawatiran atas potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI turut menahan dan menekan aliran dana masuk.

"Kebutuhan valas domestik yang meningkat menjelang akhir bulan juga menambah tekanan," ujar Erwin.

Secara umum, tren pergerakan rupiah saat ini dinilai masih sejalan dengan arah mata uang regional kawasan.