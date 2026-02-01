menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Nilai Rupiah Tertekan Dolar AS, Hasto PDIP Singgung Soliditas Pemerintah

Nilai Rupiah Tertekan Dolar AS, Hasto PDIP Singgung Soliditas Pemerintah

Nilai Rupiah Tertekan Dolar AS, Hasto PDIP Singgung Soliditas Pemerintah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal rakernas PDIP. iliustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan soliditas elemen pemerintah menjadi kunci menghadapi tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dia berkata demikian saat ditanya awak media di Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1) soal nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dolar AS.

"Kunci dalam menghadapi berbagai dinamika global dan nasional yang terjadi adalah soliditas dari seluruh pemerintahan negara," kata Hasto seperti dikutip Minggu (1/2).

Baca Juga:

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut penting membuat orkestrasi yang harmonis antara otoritas fiskal, moneter, dan pengelola sektor riil.

Misalnya, kata Hasto, Kemenkeu menerapkan disiplin fiskal dan Bank Indonesia (BI) memberlakukan stabilitas moneter demi mencegah rupiah terus tertekan terhadap dolar AS. 

"Kemudian juga sektor riilnya oleh Menteri Koordinator Perekonomian, itu semua harus membangun suatu kerja sama, membangun trust," katanya.

Baca Juga:

Pria kelahiran Yogyakarta itu menuturkan pemerintah harus mampu memberikan arah yang jelas bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. 

Hasto mengatakan langkah konkret memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing sektor riil menjadi mutlak agar tekanan eksternal tidak berdampak sistemik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan soliditas elemen pemerintah menjadi kunci menghadapi tekanan nilai tukar rupiah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI