Nilai Rupiah Tertekan Dolar AS, Hasto PDIP Singgung Soliditas Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan soliditas elemen pemerintah menjadi kunci menghadapi tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dia berkata demikian saat ditanya awak media di Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1) soal nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dolar AS.

"Kunci dalam menghadapi berbagai dinamika global dan nasional yang terjadi adalah soliditas dari seluruh pemerintahan negara," kata Hasto seperti dikutip Minggu (1/2).

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut penting membuat orkestrasi yang harmonis antara otoritas fiskal, moneter, dan pengelola sektor riil.

Misalnya, kata Hasto, Kemenkeu menerapkan disiplin fiskal dan Bank Indonesia (BI) memberlakukan stabilitas moneter demi mencegah rupiah terus tertekan terhadap dolar AS.

"Kemudian juga sektor riilnya oleh Menteri Koordinator Perekonomian, itu semua harus membangun suatu kerja sama, membangun trust," katanya.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menuturkan pemerintah harus mampu memberikan arah yang jelas bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Hasto mengatakan langkah konkret memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing sektor riil menjadi mutlak agar tekanan eksternal tidak berdampak sistemik.