jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah.

Pergerakan rupiah merosot hingga menyentuh level Rp18.400 per dolar AS pada perdagangan pukul 11.48 WIB, Kamis (26/11).

Pelemahan ini mencetak rekor baru setelah pada hari sebelumnya posisi rupiah menembus angka di atas Rp18.300 per dolar AS.

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Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan perkembangan pasar keuangan yang dinamis terjadi di tengah sentimen risk-off global.

Sentimen tersebut turut didorong oleh menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pasca data ekonomi AS yang tetap solid di tengah inflasi persisten.

Kondisi tersebut terus mendorong penguatan dolar AS dan tingginya indeks DXY terhadap mata uang lain.

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Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh faktor domestik.

Faktor tersebut berupa kekhawatiran potensi reklasifikasi saham yang mendorong aliran dana keluar atau outflows.