Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Lemas, IHSG Dibuka Menguat
Senin, 20 Juli 2026 – 09:21 WIB
jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai kurs atau nilai tukar rupiah hari ini, yang bergerak melemah.
Nilai tukar rupiah pada Senin pagi ini bergerak melemah 56 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.977 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.921 per dolar AS
Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 21,95 poin atau 0,36 persen ke posisi 6.197,48.
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Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,93 poin atau 0,47 persen ke posisi 624,84.
Demikian update informasi mengenai kurs rupiah dan IHSG. (antara/jpnn)
Berikut informasi mengenai IHSG dan kurs atau nilai tukar rupiah hari ini yang bergerak melemah.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
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