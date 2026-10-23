Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah Lagi, Josua Ungkap Penyebabnya

jpnn.com - JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini Jumat 23 Oktober 2026 bergerak melemah 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp18.074 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.060 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan nilai tukar rupiah hari ini dipengaruhi lonjakan tajam harga minyak global.

“Harga minyak melonjak menyusul pernyataan kelompok Houthi (Ansarullah Yaman) yang mengumumkan rencana untuk menyerang infrastruktur minyak Arab Saudi di Yanbu dan Bandara Dammam,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

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Mengutip Anadolu, harga minyak naik lebih dari 2 persen pada Kamis (22/10) setelah serangan pesawat nirawak (drone) terhadap ladang minyak Shaybah milik Saudi Aramco meningkatkan kekhawatiran akan gangguan lebih lanjut pada pasokan energi.

Minyak mentah Brent, sebagai tolok ukur internasional, diperdagangkan pada harga 111,40 dolar AS per barel, naik 2,4 persen.

Adapun, minyak mentah acuan Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI), naik 2,22 persen menjadi 99,30 dolar AS per barel.

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Serangan yang menewaskan dua orang tersebut memicu kembali kekhawatiran mengenai keamanan infrastruktur energi di Timur Tengah, yang membantu harga minyak pulih dari penurunan sebelumnya.

Amerika Serikat juga memerintahkan sebagian personel dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan misi diplomatik AS di Arab Saudi yang menambah kekhawatiran terkait ketegangan regional.