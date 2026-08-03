Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Mengendur, IHSG Sebaliknya
Senin, 03 Agustus 2026 – 09:52 WIB
jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi terbaru atau update kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pagi hari ini, Senin 3 Agustus 2026.
Pada Senin pagi nilai tukar rupiah bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp18.031 per dolar AS.
Adapun, nilai tukar rupiah pada penutupan sebelumnya di level Rp18.022 per dolar AS.
Baca Juga:
IHSG Menguat
Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 36,49 poin atau 0,59 persen ke posisi 6.272,62.
Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,05 poin atau 0,97 persen ke posisi 627,29. (antara/jpnn)
Berikut update kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pagi hari ini, Senin 3 Agustus 2026
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Gas Pol, Rupiah Ditutup Menguat Terhadap USD, Bakal Berlanjut Pekan Depan?
- Rupiah Mampu Menguat di Tengah Sentimen Serangan AS Terhadap Iran
- 5 Berita Terpopuler: Anggaran Gaji Aman, Efisiensi MBG Bisa Menggaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan Rupiah Langsung Masuk Rekening
- Rupiah Gagal Menanjak, USD Sore Lompat ke Level Rp 18.111
- Rupiah Kembali Tertekan, Kali Ini Akibat Ketegangan Timteng
- Rupiah Terdampak Gonjang-Ganjing BI, USD Tembus Rp 18.009