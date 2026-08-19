Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat, tetapi Tipis
jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi terbaru mengenai kurs atau nilai tukar rupiah hari ini, Rabu 19 Agustus 2026.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu, bergerak menguat 2 poin atau 0,01 persen menjadi Rp17.860 per dolar AS.
Diketahui, nilai tukar rupiah pada penutupan sebelumnya di level Rp17.862 per dolar AS.
IHSG Melemah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi dibuka melemah 41,65 poin atau 0,65 persen ke posisi 6.408,18.
Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,15 poin atau 0,02 persen ke posisi 631,18.
Demikian update kurs rupiah dan IHSG BEI hari ini. (antara/jpnn)
Berikut informasi terbaru mengenai kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini dan IHSG BEI.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadiah HUT Kemerdekaan, Nilai Tukar Rupiah Terpantau Menguat
- Bos ADBI Ungkap PR Gubernur BI Baru: Jaga Rupiah hingga Dorong Pertumbuhan
- Ekspektasi Pasar Jadi Pemicu IHSG Moncer 100 Poin
- IHSG Menghijau Seusai Pidato Kenegaraan Prabowo
- Pergerakan IHSG & Kurs Rupiah setelah Presiden Prabowo Pidato di Parlemen
- Kondisi IHSG dan Rupiah Menjelang Pidato Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 2026