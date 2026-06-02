menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Nilai Tukar Rupiah Makin Anjlok, Mahasiswa Indonesia di Australia Merasakan Dampaknya

Nilai Tukar Rupiah Makin Anjlok, Mahasiswa Indonesia di Australia Merasakan Dampaknya

Nilai Tukar Rupiah Makin Anjlok, Mahasiswa Indonesia di Australia Merasakan Dampaknya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mahasiswa internasional di Australia, termasuk asal Indonesia, harus menghadapi biaya kebutuhan sehari-hari yang meningkat. (ABC News: Lucas Hill)

Mahasiswa asal Indonesia di Australia mengaku terdampak dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, terutama di saat semakin mahalnya harga kebutuhan pokok dan biaya sewa tempat tinggal di Australia.

Seperti yang diceritakan Akmal Ismail Zain, mahasiswa S1 Ilmu Farmasi di Monash University, yang masih bergantung pada kiriman uang dari orang tuanya di Indonesia.

"Karena saya masih pakai uang dari orang tua, yang saya perhatikan ... untuk living cost per bulannya sudah mulai naik sejuta sampai dua juta dari awal Februari sampai sekarang," katanya.

Baca Juga:

"Jadi inflasinya lumayan terasa, padahal baru ... empat bulanan [tinggal di Australia]."

Nilai tukar rupiah terus melemah, mencapai angka Rp17.862 per satu dolar Amerika Serikat (US$), serta Rp12.791 terhadap satu dolar Australia (AU$), pada hari Selasa ini (2/06).

Akmal mengatakan pengeluaran terbesar sebagai mahasiswa internasional di Australia adalah uang kuliah diikuti harga sewa kamar.

Baca Juga:

Untuk bisa menambah uangnya di Australia, Akmal mengatakan ia berencana untuk segera mencari kerja paruh waktu, yang bisa dilakukannya ketika sedang tidak ada kuliah atau tugas.

"Kita enggak tahu nih, rupiah bakal menguat atau enggak," ujarnya.

Mahasiswa Indonesia terkena imbas semakin mahalnya biaya kebutuhan sehari-hari di Australia, terutama mereka yang bergantung pada kiriman uang dari orang tua dan keluarga di Indonesia

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI