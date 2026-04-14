Nintendo Merilis Switch 2 Super Mario Galaxy, Diskon Rp 300 Ribu

Nintendo Switch edisi Super Mario Galaxy. Foto: nintendo

jpnn.com - Nintendo kembali memanfaatkan momentum popularitas karakter ikoniknya Super Mario, lewat peluncuran bundel konsol edisi terbatas.

Kini hadir paket Nintendo Switch 2 bertema Super Mario Galaxy, yang menyasar penggemar lama sekaligus pemain baru.

Paket sejatinya bukan varian perangkat baru. Konsumen tetap mendapatkan Switch 2 versi standar.

Namun, dibundel dengan dua gim populer, yakni Super Mario Galaxy dan Super Mario Galaxy 2. Keduanya tersedia dalam pilihan fisik maupun digital.

Menariknya, Nintendo memberikan insentif harga berupa potongan sekitar USD 20 atau setara Rp300 ribuan di sejumlah peritel yang berpartisipasi.

Program disebut-sebut menjadi bagian dari perayaan perilisan film terbaru bertema Super Mario Galaxy.

Di pasar Amerika Serikat, paket bundel ini sudah tersedia di sejumlah jaringan ritel besar seperti Amazon, Best Buy, Target, GameStop, hingga Walmart.

Nintendo menegaskan bahwa tidak ada desain fisik khusus pada konsol untuk edisi tersebut.

