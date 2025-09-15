menu
Nintendo Switch 2 Akan Kedatangan Permainan Pokemon Pokopia

Permainan simulasi kehidupan pertama Pokemon, yaitu Pokemon Pokopia. Foto: pokemon

jpnn.com - Nintendo Switch 2 segera kedatangan permainan simulasi kehidupan pertama Pokemon, yaitu Pokemon Pokopia pada tahun depan.

Tujuan permainan ini ialah membentuk lanskap kosong menjadi rumah yang cocok untuk beberapa Pokemon.

Dimulai dari menaklukkan alam liar, menanam tanaman, hingga menggunakan berbagai gerakan klasik Pokemon untuk mewujudkannya.

Bermain sebagai Pokemon Ditto yang telah berubah bentuk menjadi manusia, pemain dapat mengumpulkan kayu, batu, dan bahan kerajinan lainnya untuk menciptakan rumah yang nyaman.

Ditto dapat mempelajari gerakan dari Pokemon lain dan menggunakan gerakan tersebut untuk membantu membangun “surga” Pokemon sendiri.

Misalnya, Ditto dapat menggunakan Leafage Bulbasaur untuk menambahkan tanaman hijau ke lanskap atau Water Gun Squirtle untuk menyiram tanaman.

Dengan menciptakan lingkungan yang subur dan ramah, lebih banyak Pokemon akan berkunjung.

“Nikmati kehidupan yang tenang saat Anda membuat furnitur, menanam sayuran, dan menciptakan rumah untuk diri sendiri dan Pokemon, lalu beristirahat di tempat tidur setelah semua kerja keras Anda,” tulis pernyataan Pokemon.

