Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 Akan Hadir di Indonesia pada Desember 2026
jpnn.com, JAKARTA - Nintendo Singapore Pte. Ltd. bersama Nintendo Co., Ltd., hari ini mengumumkan bahwa sistem permainan video khusus dari Nintendo, yaitu Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 akan resmi diluncurkan di pasar Indonesia pada Desember 2026.
Di Indonesia, kedua sistem permainan video tersebut akan dijual di bawah arahan Nintendo Singapore, PT Nusantara Interactive Niaga dibawah Salim Group, yang merupakan mitra resmi Nintendo Co., Ltd. di Indonesia.
Judul untuk Nintendo Switch 2
- Mario Kart World
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokemon Pokopia
- Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition
Judul untuk Nintendo Switch
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Pokemon Legends: Z-A
Adapun selain judul-judul di atas, berbagai judul game lainnya juga direncanakan untuk dirilis secara bersamaan dengan peluncuran sistem-sistem tersebut. (rhs/jpnn)
Siap-siap, Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 bakal hadir di Indonesia pada Desember 2026.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
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