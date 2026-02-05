Nintendo Switch Selangkah Lagi Melampaui Sony PlayStation 2, Asal....

jpnn.com, JAKARTA - Nintendo Switch generasi pertama kembali menorehkan sejarah. Konsol hybrid yang meluncur pada 2017 itu menjadi perangkat gim terlaris sepanjang masa dalam portofolio Nintendo.

Nintendo Switch mencatat total penjualan 155,37 juta unit hingga 31 Desember 2025.

Capaian itu sekaligus menggeser Nintendo DS yang sebelumnya memegang rekor dengan 154,02 juta unit.

Baca Juga: Nintendo Switch 2 Akan Kedatangan Permainan Pokemon Pokopia

Lonjakan penjualan tersebut tak lepas dari momentum liburan akhir tahun.

Meski perhatian pasar mulai beralih ke Nintendo Switch 2, konsol generasi awal masih menunjukkan daya tahan yang mengejutkan.

Pada kuartal III tahun fiskal 2026, Switch generasi pertama masih terjual sekitar 1,36 juta unit, didorong harga yang kini lebih ramah di kantong dan basis pengguna yang sudah sangat besar.

Namun, bintang baru Nintendo jelas adalah Switch 2. Konsol generasi terbaru itu membukukan penjualan 7,01 juta unit selama musim liburan, sehingga total penjualannya mencapai 17,37 juta unit sepanjang kuartal III.

Angka tersebut membuat Switch 2 diperkirakan dengan mudah menembus target penjualan 19 juta unit untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2026, jauh di atas target awal 15 juta unit.