NIP PPPK 2024 Sudah Lama Terbit, SK Belum Diteken Bupati, Gaji Tak Dibayar
jpnn.com, JAKARTA - Hingga saat ini, masih ada PPPK tahap 1 dan 2 yang belum dilantik.
Mereka bahkan dibatalkan kelulusannya, dan gajinya tidak dibayar.
Padahal, pertimbangan teknis (pertek) BKN dan NIP PPPK 2024 sudah lama terbit.
Yuke, pengurus Aliansi Merah Putih Bengkulu menceritakan, di kabupaten Bengkulu Tengah terdapat empat calon PPPK tahap 1.
Bukannya dilantik, tetapi kelulusannya dibatalkan pemerintah kabupaten setempat dengan alasan pernah menjadi caleg di 2024.
Padahal pada saat pendaftaran seleksi PPPK 2024 tahap 1, Yuke dan kawan-kawannya sudah tidak lagi terlibat partai politik.
"Saya heran mengapa pemkab bersikeras membatalkan kelulusan kami, padahal kota Pariaman dan provinsi Maluku Utara dengan kasus yang sama tetap melantik PPPK tahap pertama," kata Yuke kepada JPNN, Sabtu (3/1/2026).
Yuke mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN mengatakan tidak ada masalah.
NIP PPPK 2024 sudah lama terbit, tetapi SK belum diteken bupati, gaji pun tak dibayar 7 bulan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Honorer Teknis Terbanyak Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tendik Tuntas, Siap-Siap Full Time
- 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Bikin Menangis, Perpres 115 Hanya Mengatur Staf SPPG, Kepala BKN Punya Solusi
- Gaji PPPK Paruh Waktu Rp250 Ribu, ASN Masih Honorer, Aneh
- Masuk 2026, Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Kehilangan Pekerjaan, Oh
- Tersenyum Saat Terima SK, Menangis Melihat Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: Lampu Hijau dari Presiden Prabowo, Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Selamat Tinggal Status Honorer