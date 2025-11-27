Nippon Paint Bekali Ratusan Warga Binaan Lapas Kelas I Medan Dengan Keterampilan Vokasional

jpnn.com, MEDAN - Nippon Paint kembali memperkuat komitmen sosialnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) #ColouringLives.

Kali ini, Nippon Paint merevitalisasi fasilitas dan pelatihan pengecatan vokasional di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Program yang telah sukses diadakan sebelumnya di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang ini bertujuan tidak hanya memperindah lingkungan fisik, tetapi juga membekali 100 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan vokasional aplikator pengecatan sebagai bekal reintegrasi ke masyarakat.

Melalui pelatihan praktis, para warga binaan mendapatkan pengetahuan komprehensif mulai dari tahapan persiapan permukaan, teknik pengecatan yang tepat, pemilihan warna dan produk, hingga standar keselamatan kerja yang profesional.

“Kami percaya warna memiliki kekuatan untuk menginspirasi perubahan dan menghadirkan harapan baru. Melalui kegiatan CSR Lapas Kelas I Medan ini, kami ingin menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sekaligus mendukung proses pembinaan di dalam Lapas dengan memberikan bekal keterampilan," ujar Andika Suhardi, Regional Sales Manager Nippon Paint Indonesia.

"Warga binaan dapat mempraktikkan langsung teknik pengecatan secara profesional, yang diharapkan menjadi modal berharga saat mereka kembali ke masyarakat,” imbuhnya.

Untuk mendukung revitalisasi di area-area vital Lapas, Nippon Paint mendonasikan total 522 liter cat terbaik di kelasnya.

Produk-produk ini dipilih khusus untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni bagi warga binaan maupun petugas.