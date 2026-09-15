Nippon Paint Indonesia Hadirkan Pylox Premium dengan 77 Pilihan Warna

jpnn.com, JAKARTA - Nippon Paint Indonesia menghadirkan Pylox Premium, cat semprot untuk kebutuhan finishing sepeda motor yang semakin beragam.

Kehadiran Pylox Premium sekaligus melanjutkan perjalanan panjang Pylox di industri otomotif Indonesia yang telah dimulai sejak 1971.

Selama lebih dari lima dekade, Pylox telah menjadi bagian dari perkembangan kebutuhan pengecatan dan menjadi salah satu nama yang dikenal luas di kategori cat semprot.

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Kini, pengalaman tersebut dibawa ke generasi berikutnya melalui Pylox Premium dengan pilihan warna dan fitur yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pengguna motor maupun workshop.

“Melalui Pylox Premium, kami ingin menghadirkan solusi yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna motor saat ini. Bukan hanya dari pilihan warna, tetapi juga dari teknologi yang dapat membantu proses repaint menjadi lebih praktis dan memberikan hasil akhir yang maksimal," ujar Mark Liew General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia.

Pylox Premium menghadirkan 77 pilihan warna motor, termasuk 32 warna original motor.

Pilihan ini memungkinkan pengguna maupun workshop untuk lebih mudah menemukan warna yang sesuai dengan merek dan jenis motor.

Selain warna original, Pylox Premium juga menawarkan beragam pilihan warna seperti Solid, Metallic, Candytone, Fluorescent, serta warna Vespa, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan modifikasi dengan karakter yang lebih personal.