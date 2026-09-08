Niriksagara Kembangkan AI untuk Tentukan Prioritas Infrastruktur Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Startup teknologi Indonesia, PT Niriksagara Jaya Abadi (Niriksagara), mengembangkan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu memahami kondisi aset dan infrastruktur fisik.

Teknologi ini memadukan AI, computer vision, geospatial intelligence, kamera 360 derajat, drone, dan data lapangan.

Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendeteksi kerusakan, tetapi juga menentukan tingkat urgensi dan prioritas penanganan.

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Teknologi Niriksagara dapat digunakan untuk membaca kondisi jalan, bangunan, proyek konstruksi, akses kawasan, hingga berbagai aset fisik lainnya.

Dari Deteksi Menuju Decision Intelligence

Niriksagara mengembangkan pendekatan AI Decision Intelligence for the Physical World melalui tahapan Capture, Detect, Score, Prioritize, hingga Recommend.

Data lapangan dapat diolah menjadi condition score, analisis tingkat keparahan, peta prioritas, dasbor pemantauan, dan rekomendasi keputusan.

“AI tidak seharusnya berhenti pada kemampuan melihat sebuah masalah. AI harus membantu manusia memahami tingkat urgensinya dan menentukan apa yang perlu dilakukan berikutnya,” ujar manajemen Niriksagara.

Teknologi tersebut juga dapat menggabungkan kondisi fisik dengan data aksesibilitas, aktivitas ekonomi, fasilitas publik, risiko wilayah, dan karakteristik lokasi.