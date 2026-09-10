Nirvana Segera Terima Penghargaan di MTV VMA 2026

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Grup musik legendaris, Nirvana bakal menerima penghargaan bergengsi Video Vanguard Award dalam ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2026.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, Kamis (10/9), penghargaan tersebut akan diberikan dalam acara yang dijadwalkan berlangsung di Peacock Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 27 September 2026.

Kabar itu diumumkan melalui media sosial penyelenggara. Pengumuman itu juga mengingatkan kembali momen ketika Nirvana pertama kali tampil di panggung MTV VMA pada 1992.

Nirvana yang beranggotakan mendiang Kurt Cobain, Dave Grohl, dan Krist Novoselic menjadi salah satu band yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan musik rock pada era 1990-an.

Band asal Amerika Serikat itu turut berperan dalam mengakhiri popularitas glam rock pada era 1980-an sekaligus mendorong berkembangnya musik rock alternatif.

Album Nevermind yang dirilis pada 1991 menjadi salah satu karya terbesar Nirvana. Album tersebut telah terjual lebih dari 30 juta copy di seluruh dunia.

Salah satu lagu andalan dari album tersebut, Smells Like Teen Spirit, juga masih menjadi lagu ikonik hingga saat ini. Lagu itu telah mencatat hampir 3,1 miliar streaming di Spotify.

Nirvana pernah merekam episode MTV Unplugged pada 1993. Penampilan itu kemudian dikenal sebagai salah satu episode paling berkesan dalam sejarah program tersebut.