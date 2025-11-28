Nirwana Villas Malioboro Perkenalkan Hunian Premium di Kota Gudeg

jpnn.com, JAKARTA - Pasar properti premium di kota budaya Yogyakarta kini diramaikan dengan kehadiran proyek eksklusif nan unik.

Nirwana Villas Malioboro secara resmi memperkenalkan produk unggulan mereka, yang didesain sebagai Rumah Mewah Yogyakarta berkonsep vila pribadi di lokasi yang sangat strategis.

Proyek ambisius ini dikembangkan oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera, yang dikenal melalui rekam jejak suksesnya dalam proyek properti berskala besar, termasuk Kahuripan Nirwana di Sidoarjo.

Keunggulan utama Nirwana Villas Malioboro terletak pada lokasinya yang premium.

Berdiri kokoh di Jalan Mayjen Soetoyo, properti ini tidak hanya sekadar strategis, tetapi secara geografis berada di kawasan yang dijuluki "Golden Triangle" pariwisata Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Kota Gudeg itu.

"Segitiga emas ini menghubungkan tiga ikon vital, Keraton, Alun-alun Kidul, dan Prawirotaman," kata Sales Manager Nirwana Villas Malioboro, Mochamad Aan Riduwan dalam keterangan resminya, Jumat (28/11).

Lokasi premium ini menjamin traffic wisatawan dan demand akomodasi sewa yang sangat tinggi dan stabil sepanjang tahun.

Nirwana Villas Malioboro hadir dengan total 19 unit eksklusif yang terbagi dalam dua tipe premium.