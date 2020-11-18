Nissan Hidupkan Kembali Model Ini, Tetapi Jadi Mobil Listrik

jpnn.com - Nissan Pixo dikabarkan bakal dihidupkan kembali setelah tertidur panjang.

Namun, model itu bukan lagi menggunakan mesin bahan bakar bensin, tetapi sebagai mobil listrik.

Menurut siaran Arena EV pada Kamis (10/9), Jenama asal Jepang itu akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam aliansi mereka untuk menghidupkan kembali Pixo alih-alih merancangnya dari nol.

Nissan Pixo baru akan hadir sebagai kembaran teknis Renault Twingo E-Tech.

Mobil itu diproduksi di lini perakitan yang sama di pabrik Renault di Novo Mesto, Slovenia.

Prototipe awal mobil yang tertangkap kamera menunjukkan Pixo baru berbentuk mungil dan tegak seperti Renault Twingo, tetapi bagian depannya menampilkan kekhasan mobil Nissan, dengan daytime running light berbentuk bulat yang terlihat jenaka.

Mobil itu memiliki desain yang terinspirasi dari model-model mobil Nissan pada era akhir 1980-an seperti Figaro, Be-1, dan Pao, yang hadir dengan tampilan retro.???????

Pixo baru, yang dibangun di atas platform AmpR Small buatan Renault itu diperkirakan memiliki dimensi yang hampir sama dengan Twingo, yaitu panjang 3.789 mm, lebar 1.720 mm, tinggi 1.491 mm, dan jarak sumbu roda 2.493 mm.