Nissan Juke: Si Pendobrak Pakem Bertransformasi Jadi EV

Nissan Juke EV. Foto: nissan

jpnn.com - Nissan Juke—crossover kompak yang sejak awal dikenal sebagai si pendobrak pakem—kini bertransformasi penuh menjadi mobil listrik murni (EV).

Bukan sekadar ganti mesin, perubahan yang dibawa terasa menyeluruh—mulai dari platform hingga desain yang makin radikal.

Secara tampilan, Juke generasi terbaru meninggalkan bentuk lamanya dan tampil jauh lebih futuristis.

Garis bodi tajam, proporsi unik, hingga detail yang nyaris seperti mobil konsep membuatnya mencuri perhatian.

Sentuhan desainnya disebut terinspirasi dari Nissan Hyper Punk, konsep visioner yang sempat dipamerkan Nissan di Jepang.

Meski berubah drastis, karakter nyentrik khas Juke tetap dipertahankan.

Di balik tampilannya, Juke EV dibangun di atas platform CMF-EV atau AmpR Medium—arsitektur khusus mobil listrik yang juga digunakan oleh Nissan Ariya.

Platform memungkinkan efisiensi lebih baik sekaligus ruang kabin yang lebih lega dibanding generasi sebelumnya.

