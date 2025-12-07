menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Nissan Perluas Kendaraan Elektrifikasi Lewat Kehadiran NX8: Ada BEV dan PHEV

Nissan Perluas Kendaraan Elektrifikasi Lewat Kehadiran NX8: Ada BEV dan PHEV

Nissan Perluas Kendaraan Elektrifikasi Lewat Kehadiran NX8: Ada BEV dan PHEV
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nissan NX8. (ANTARA/Nissan)

jpnn.com, TIONGKOK - Nissan Motors kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan kendaraan elektrifikasi, yakni NX8 di China.

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu ditawarkan dalam dua pilihan powertrain, listrik murni (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Kehadiran mobil tersebut merupakan bagian dari strategi Nissan untuk memperluas jajaran kendaraan energi baru (NEV) di pasar Tiongkok.

Baca Juga:

CarnewsChina pada Sabtu melaporkan SUV itu hadir dengan desain eksterior yang cukup futuristik.

Dari depan, kendaraan ini sudah menampilkan fasia depan tertutup khas kendaraan energi baru, yang ditonjolkan oleh strip lampu depan LED lebar.

Gagang pintu kendaraan ini memiliki desain yang mengumpat untuk menghadirkan profil yang lebih halus.

Baca Juga:

Sementara untuk bagian belakangnya dengan bilah lampu belakang yang menyatu, memberikan SUV ini identitas visual yang kohesif.

Model full-electric menggunakan motor tunggal berdaya 215 kW atau 250 kW.

Nissan Motors kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan kendaraan elektrifikasi, yakni NX8.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI