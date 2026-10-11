Nissan Siapkan Frontier Pro untuk Pasar Global, Ada Pilihan PHEV

jpnn.com, TIONGKOK - Nissan tengah menyiapkan langkah baru untuk memperkuat persaingan di pasar kendaraan niaga melalui kehadiran pikap terbaru, yakni Frontier Pro.

Model itu diproyeksikan menjadi salah satu mobil pikap Nissan untuk menjangkau konsumen di sejumlah pasar internasional.

Kehadiran Frontier Pro sekaligus menunjukkan upaya Nissan dalam mengembangkan lini kendaraan pikap yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna, baik untuk menunjang aktivitas bisnis maupun mendukung gaya hidup modern.

Sebagai langkah awal, Nissan akan memasarkan pikap barunya itu di pasar Meksiko.

Berdasarkan laporan CarNewsChina, Jumat (9/10) waktu setempat, mobil tersebut ternyata dikembangkan oleh perusahaan patungan Nissan di China yang dikenal dengan nama Zhengzhou Nissan.

Frontier Pro menjadi model pertama Nissan yang diproduksinya di China. Mobil tersebut nantinya akan diekspor secara global.

Model itu sudah melakukan debut domestik di pasar China pada Oktober 2025.

Setelah peluncuran di Meksiko, pasar kedua yang dituju Nissan untuk mengenalkan Frontier Pro PHEV adalah Filipina yang dijadwalkan debutnya pada November 2026.