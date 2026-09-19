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Nissan Tunjuk Pabrik Ini Jadi Basis Produksi Kicks Hybrid

Nissan Tunjuk Pabrik Ini Jadi Basis Produksi Kicks Hybrid
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Nissan Motor Co mengumumkan akan memproduksi Kicks hyrbid di fasilitas pabrik ini. Foto: automotivelogistics

jpnn.com, INGGRIS - Nissan Motor Co mengumumkan akan memproduksi Kicks hyrbid di fasilitas Sunderland, Inggris.

Pemilihan pabrik itu karena Nissan sudah mengucurkan dana sebesar 170 juta poundsterling atau sekitar Rp 4,05 triliun untuk bisa memproduksi SUV kecil itu di pabrik tersebut.

Jenama asal Jepang itu mengatakan investasi itu untuk memperkuat jajaran produk di Eropa sekaligus diharapkan dapat menjaga lapangan pekerjaan di sektor manufaktur.

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Sebelumnya, Nissan Kicks versi terbaru mulai dijual di Jepang pada Juni.

Kendaraan tersebut dilengkapi sistem hibrida e-Power generasi terbaru Nissan yang diklaim meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Kendaraan yang diproduksi di Sunderland akan dijual di Inggris dan diekspor ke pasar Eropa lainnya serta Turki.

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Menteri Negara Inggris untuk Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan Jonathan Reynolds menyambut baik keputusan Nissan memilih untuk memproduksi kendaraan di negara-nya.

"Kami mendukungan besar terhadap keahlian manufaktur Inggris serta masa depan industri otomotif negara itu," ungkap Reynolds.

Nissan Motor Co mengumumkan akan memproduksi Kicks hyrbid di fasilitas pabrik ini. Simak selengkapnya di sini.

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