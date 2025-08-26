menu
Nissan X-Trail Nismo Edition Mengaspal, SUV Harian Rasa Balap
Nissan X-Trail Nismo hadir di Jepang. Foto: nissan

jpnn.com - Nissan X-Trail Nismo Edition menjadi pilihan baru bagi pencinta SUV yang pengin tunggangannya memiliki aura sport kental.

X-Trail Nismo Edition mempertahankan teknologi e-Power seri reguler yang menggabungkan mesin bensin 1.500 cc turbo dengan dua motor listrik, serta penggerak semua roda (AWD).

Mobil edisi khusus itu membawa filosofi sebagai mobil jalan raya yang memadukan performa balap dan kenyamanan berkendara sehari-hari.

Diracik dari tangan insinyur Nismo, X-Trail diklaim memiliki kemampuan menikung presisi.

Hal itu berkat suspensi besutan Kayaba Swing Valve yang menyeimbangkan kebutuhan untuk meminimalkan gerakan bodi, sekligus memaksimalkan kenyamanan berkendara.

Selain itu, X-Trail Nismo menjanjikan akselerasi menyenangkan dan pengendaraan yang halus.

Teknologi kontrol semua roda berpenggerak elektriik e-4ORCE disetel khusus.

Sistem tersebut meningkatkan distribusi penggerak roda belakang dan mengendalikan ban depan untuk belok searah.

