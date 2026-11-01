Nita Yudi Pastikan Pemerintah Dukung Penuh Munas X IWAPI di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi menegaskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) IWAPI yang diselenggarakan di Bandung tidak diakui kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI.

Dia menegaskan penyelenggaraan Munaslub tersebut ilegal karena dinilai tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi.

Penegasan itu disampaikan Nita menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X IWAPI yang akan berlangsung pada 1–3 November 2026 di Hotel Borobudur Jakarta.

Nita memastikan seluruh tahapan Munas X dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Khusus Organisasi (PKO).

“Yang jelas kami tidak mengakui itu dan itu merupakan Munaslub ilegal. Sangat disayangkan ketika seorang calon ketua umum tidak lolos lalu mengadakan Munaslub,” tegas Nita dalam konferensi pers persiapan Munas X IWAPI.

Menurutnya, penyelenggaraan Munaslub menjelang Munas yang telah dijadwalkan justru berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi. Terlebih, masa kepemimpinannya segera berakhir setelah dua periode menjabat sebagai Ketua Umum IWAPI.

Nita menjelaskan, berdasarkan AD/ART, seorang calon Ketua Umum IWAPI harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya merupakan warga negara Indonesia, pernah menjadi pengurus organisasi selama satu periode atau lima tahun, berpendidikan minimal sarjana atau sederajat, memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IWAPI & Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta mempunyai profil usaha yang lengkap.