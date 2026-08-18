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Njan Naik Panggung, Rizky Febian: Semoga Tahun Ini Ada Pacarnya

Njan Naik Panggung, Rizky Febian: Semoga Tahun Ini Ada Pacarnya
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Rizky Febian dan Rizwan Fadilah di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Senin (17/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian memberikan kejutan saat tampil dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Pada saat jeda lagu, dia menghadirkan salah satu kolaborator untuk berduet di atas panggung.

“Hari ini saya enggak sendiri, jadi saya ingin memberikan sebuah kejutan,” kata Rizky Febian di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

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Suami Mahalini itu kemudian memanggil adiknya, Rizwan Fadilah alias Njan untuk bernyanyi bersama.

Kemunculan Njan langsung disambut histeris oleh hadirin. Banyak penggemar yang tidak sabar melihat kedua anak Sule tersebut berduet di atas panggung.

"Saya mendatangkan adik tercinta saya. Dan dia akan melantunkan lagu spesial untuk semua yang hadir di sini,” ujar Iky, sapaannya.

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Mendapat kesempatan dari Rizky Febian, Njan pun memanfaatkan panggung sebaik mungkin.

Dia bahkan memberi bocoran bahwa dirinya bakal segera merilis lagu terbaru.

Penyanyi Rizky Febian memberikan kejutan saat tampil dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (17/8).

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