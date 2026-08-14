NK Health Hadirkan Klinik Fisioterapi Berstandar Internasional

jpnn.com, JAKARTA - NK Health telah membuka NK Physiotherapy Simprug pada 15 Juni 2026 lalu.

Klinik fisioterapi berstandar internasional ini berlokasi di Jl. Simprug Garden No.8, Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tepatnya di dalam area Republic Padel Simprug.

NK Health merupakan klinik kesehatan integratif yang menyediakan layanan fisioterapi, medis umum, dan kedokteran gigi.

Pembukaan NK Physiotherapy Simprug ini menandai hadirnya cabang ke-10, sekaligus memperkuat jaringan NK Health yang tersebar di berbagai kota besar sebagai bagian dari strategi memenuhi kebutuhan layanan fisioterapi berkualitas tinggi yang terus meningkat.

NK Physiotherapy Simprug menghadirkan rangkaian layanan komprehensif yang ditangani oleh fisioterapis berpengalaman dan tersertifikasi.

Layanan yang tersedia mencakup:

Baca Juga: Jasindo Syariah Hadirkan Perlindungan Khusus Bagi Perjalanan Umrah dan Haji

Fisioterapi Klinis: Penanganan efektif untuk nyeri muskuloskeletal dan gangguan fungsi gerak.

Sport Massage & Pemulihan Cedera: Terapi khusus untuk mempercepat pemulihan pasca-cedera olahraga.

Assisted Stretching: Program peregangan terbimbing untuk peningkatan fleksibilitas dan performa fisik.

Dry Needling: Teknik invasif minimal yang fokus pada penanganan trigger point (titik picu nyeri) dan nyeri otot kronis.

"Kami sengaja memilih lokasi yang strategis di dalam pusat olahraga seperti Republic Padel untuk memberikan kemudahan akses, khususnya bagi para pegiat olahraga dan komunitas sekitar yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan komprehensif. Kami berkomitmen untuk terus tumbuh dan menjaga standar pelayanan medis yang terintegrasi di seluruh jaringan klinik kami," ujar Marketing Strategy & Business Development Manager NK Health, Dhanang Adhytia.

Kualitas pelayanan di NK Health tidak lepas dari supervisi ketat. Dengan dipimpin oleh Head Fisioterapi Internasional, Nicolas Bagus Setiabudi, BPhys (Hons), MBA – Head Physiotherapist NK Health (lulusan Universitas Melbourne dengan pengalaman klinis di Tan Tock Seng Hospital Singapore), masyarakat Jakarta Selatan kini memiliki akses ke standar terapi kelas dunia.