NNA dan Dus Duk Duk Tanam 525 Bakau, Sulap Limbah Kertas Jadi Gerakan Hijau
jpnn.com, JAKARTA - PT Niaga Nusa Abadi (NNA) memperkuat komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui aksi penanaman 525 bibit bakau di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, pada akhir Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dilakukan NNA bersama Dus Duk Duk sebagai bagian dari upaya mendorong kepedulian terhadap lingkungan, khususnya ekosistem pesisir.
Penanaman bakau menjadi salah satu bentuk aksi nyata dari kampanye Kertas Tanpa Batas yang digagas NNA sejak 2025.
Melalui kampanye tersebut, NNA berupaya mengolah limbah kertas dari kegiatan operasional menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai guna.
Langkah itu kemudian dikembangkan menjadi kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan.
CEO Dus Duk Duk Arief Susanto mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan.
"Bagi kami, ini merupakan langkah bersama untuk memberikan manfaat bagi lingkungan," kata Arief dikutip JPNN.com, Kamis (10/9).
Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
PT NNA memperkuat komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui aksi penanaman 525 bibit bakau di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
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