jpnn.com, JAKARTA - PT Niaga Nusa Abadi (NNA) memperkuat kolaborasi dengan jaringan subdistributor melalui Temu Mitra Strategis yang digelar di Semarang dan Kudus, Jawa Tengah, pada 3-5 November 2026.

Kegiatan tahunan tersebut menjadi momentum bagi NNA untuk menyatukan visi dan menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan bisnis pada 2027.

Mengusung tema Melangkah Mantap, pertemuan yang bertepatan dengan perjalanan bisnis NNA ke-14 itu diisi dengan sejumlah agenda. Salah satunya kunjungan ke pabrik mitra produsen di Kudus.

Melalui kunjungan tersebut, para subdistributor berkesempatan melihat secara langsung proses produksi, penerapan standar mutu, hingga modernisasi operasional.

Selain memperluas wawasan mengenai rantai pasok, kegiatan itu juga menjadi ruang bagi NNA dan mitra untuk memperkuat komunikasi serta mengevaluasi dinamika bisnis di lapangan.

Head of Sales PT Niaga Nusa Abadi Danis Prahita mengatakan, pertemuan langsung dengan mitra merupakan bagian penting dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan.

“Subdistributor gathering merupakan agenda strategis yang konsisten kami selenggarakan sebagai wadah dialog terbuka. NNA ingin mendengar langsung dinamika, tantangan, serta aspirasi para mitra di lapangan,” kata Danis dalam keterangannya, Senin (23/11).

Menurut Danis, masukan dari mitra menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif dan tepat sasaran.