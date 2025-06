No Chill, Joony Singgung Soal Pengkhianatan

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Rapper, penulis lagu, dan produser asal Maryland, Joony, kembali menunjukkan dominasi lewat single terbaru yang berjudul No Chill.

Lagu tersebut menampilkan produksi yang mengentak namun sekaligus dreamy, yang menjadi latar sempurna bagi eksplorasi vokal Joony yang fleksibel dan penuh emosi, bahkan terasa tidak bisa dikenali di beberapa bagian lagunya.

Dipengaruhi oleh musisi genre-bender seperti Travis Scott dan Kid Cudi, No Chill menempatkan Joony di garis depan gelombang baru hip-hop alternatif.

"Inti lagu ini adalah tentang pengkhianatan. Ketika kamu sudah memberikan segalanya untuk seseorang sampai berhasil meningkatkan hidup mereka, berusaha keras supaya semuanya berjalan, tetapi pada akhirnya mereka pergi begitu saja, seakan semua itu enggak pernah terjadi. Rasanya enggak adil, dan kamu cuma bisa bilang, ‘kok bisa segitu dinginnya mereka?’” ungkap Joony.

Meskipun No Chill baru menjadi rilisan keduanya pada 2025, Joony tetap aktif di berbagai panggung musik.

Dia baru saja tampil di seri ikonik A COLORS SHOW dan membawakan musiknya ke padang pasir lewat debut di GV Black’s Party In My Living Room di Coachella 2025.

Pemilik nama asli Jonathan Negero itu juga berkontribusi dalam lagu standout milik Destin Conrad, FMU! dari album LOVE ON DIGITAL, serta ikut menulis lagu baru Ty Dolla $ign, ALL IN.

Sebagai bagian dari perjalanannya di karya 'Memento', Joony terus mengukir jalannya dengan mendapatkan dukungan dari nama-nama besar seperti Blxst, Brent Faiyaz, dan Jordan Ward.