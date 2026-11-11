no na Dipastikan Tampil di Coachella 2027

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira nan membanggakan datang dari girl group Indonesia, no na.

Pasalnya, no na masuk dalam daftar penampil Coachella Valley Music and Arts Festival 2027.

no na tercantum dalam poster line-up yang baru dirilis oleh Coachella melalui akun Instagram pada Rabu (11/11).

Berdasarkan unggahan poster tersebut, no na dijadwalkan tampil di hari kedua, yakni pada 10 dan 17 April 2027.

Selain no na, Tame Impala juga menjadi headliner di hari yang sama.

Kemudian, ada juga boyband asal Korea Selatan NCT, Tiesto, hingga Martin Garrix tampil di hari yang sama dengan no na.

Adapun pengumuman tersebut turut disampaikan oleh no na melalui akun resmi di Instagram.

"IT'S NONACHELLA BITCH. see you in the desert," tulis no na, Rabu (11/11).