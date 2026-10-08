no na Jadi Girl Group Indonesia Pertama yang Tampil di Genius Open Mic

jpnn.com, JAKARTA - Girl group asal Indonesia, no na, mendapat kesempatan untuk tampil dalam program musik global, Genius Open Mic.

Penampilan no na di Genius Open Mic mencatat sejarah sebagai girl group asal Indonesia pertama yang live dalam program tersebut.

no na yang beranggotakan Baila, Christy, Shaz, dan Esther akan membawakan sejumlah lagu di Genius Open Mic pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB.

Genius Open Mic merupakan program yang menghadirkan penampilan langsung dari musisi berbagai negara.

Program itu menjadi salah satu wadah bagi para musisi untuk menampilkan karya mereka secara langsung kepada pecinta musik.

Sebelumnya, sudah ada musisi Indonesia yang mendapatkan kesempatan tampil di Genius Open Mic, yaitu Rich Brian.

Rapper asal Indonesia itu tampil pada 2019 dengan membawakan lagu Kids yang kemudian diunggah melalui kanal YouTube resmi Genius.

Bagi no na, hadir dalam program Genius Open Mic menjadi bagian dari perjalanan setelah merilis album debut.