no na Rilis Album Debut Island Girl, Tampilkan Unsur Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Girl group asal Indonesia, no na, resmi merilis album debut bertajuk island girl melalui 88rising pada Jumat (18/9).

Album yang berisi 15 lagu itu menghadirkan cerita seputar romansa, feminitas, persahabatan, serta proses tumbuh dewasa.

Tidak hanya mengandalkan musik pop dan R&B, no na memasukkan sejumlah elemen khas Indonesia ke dalam album tersebut.

Nuansa Indonesia terdengar melalui sejumlah lagu. “work”, misalnya, menggunakan denting ceng-ceng, sedangkan “rollerblade” menghadirkan bunyi gamelan. Sementara itu, suara klakson minibus menjadi salah satu elemen dalam “honk!”.

Identitas Indonesia juga terlihat dari nama no na yang diambil dari kata “nona”, sebutan untuk perempuan muda. Grup ini beranggotakan Baila, Christy, Esther, dan Shaz yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Menjelang perilisan album, no na sebelumnya memperkenalkan “speaker freaker (the long song)”. Karya musik dan visual berdurasi hampir 15 menit itu menggabungkan delapan lagu dalam satu rangkaian.

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Karya tersebut memuat “rollerblade” dan “work”, serta tujuh lagu dari island girl yang sebelumnya belum dirilis. Karya tersebut mendapat perhatian dari media musik The FADER, yang menyebutnya sebagai “pure cinema”.

Album island girl terdiri dari 15 lagu, yakni “star”, “seafood diet”, “smooth”, “island girl”, “rollerblade”, “rollerblade part two”, “work”, “honk!”, “dizzy”, “chaser”, “party in the +62”, “speaker freaker”, “nick of time”, “durian”, dan “better on the island”.