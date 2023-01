No Pressure Memuaskan Penggemar di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band asal California, No Pressure sukses mengentak para penggemar di Indonesia untuk pertama kali.

Unit pop-punk yang didirikan Parker Cannon (The Story So Far), Pat Kennedy (Light Years), dan Harry Corrigan (Regulate) itu beraksi di Studio Palem, Jakarta Selatan pada Rabu (25/1) malam.

Sebelum No Pressure naik panggung, acara yang didukung oleh Beazt itu dibuka oleh band lokal Displacement, ZIP, serta Regulate yang juga berasal dari California.

Baca Juga: 30 Hari Menjelang Konser Raisa di GBK

Kehadiran No Pressure dan Regulate di Jakarta merupakan bagian dari tur dunia yang tengah dijalani ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Setelah panggung dipanaskan oleh aksi Regulate, No Pressure naik pentas sekitar pukul 20.30 WIB.

Kehadiran Parker Cannon dan kawan-kawan disambut antusias para penonton yang merapat hingga ke atas panggung.

Baca Juga: Raisa Terharu Bisa Segera Mencetak Sejarah di GBK

No Pressure membuka perjumpaan dengan para penggemar di Indonesia lewat lagu Lock It Up.

Teriakan Parker Cannon yang dibalut musik pop punk to the point ala No Pressure langsung mengundang hadirin untuk meliar hingga melompat di depan panggung.