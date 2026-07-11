No Surprise! Marc Marquez Juara Sprint MotoGP Jerman

jpnn.com - SAXONY – Tak ada kejutan dalam Sprint MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring, Saxony, Sabtu (11/7) malam WIB.

Marc Marquez finis pertama, sekaligus mengukuhkan dirinya menjadi Raja Sprint (19 kali) melewati Jorge Martin (18 kali).

Adik Marc, Alex -yang memberikan perlawanan di awal dan di pengujung sprint, menempati posisi kedua, di depan Fabio Di Giannantonio.

Susunan pemenang 1-2-3 sprint sama dengan formasi start.

"Mungkin ini poin maksimal yang bisa saya dapat di sprint. Saya merasa bisa lebih kencang dari Alex, tetapi di beberapa titik dia bisa lepas,” ujar Fabio Di Giannantonio kepada awal MotoGP seusai sprint.

"Dengan kondisi yang mungkin belum 100 persen (setelah cedera), saya bisa memaksakan hasil yang baik tanpa kurang apa pun. Ini hasil yang bagus untuk saya di sini,” kata Alex Marquez.

“Ya, saya merasakan saat Alex menekan, tetapi saya berusaha tenang, tidak khawatir. Namun, besok (race) saya pikir harus ada cara yang lebih baik agar saya mendapatkan hasil yang baik juga," tutur Marc Marquez. (adk/jpnn)

Hasil Sprint MotoGP Jerman 2026

Pos Rider Nat Team Time/Diff

1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 15 laps

2. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.368s

3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.813s



4. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.019s

5. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.454s

6. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +6.155s

7. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +7.751s

8. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +8.968s

9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.855s

10. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +13.279s

11. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +13.406s

12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +14.111s

13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.007s

14. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +15.398s

15. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +17.977s

16. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +18.137s

17. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +22.622s

18. Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +22.929s

19. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +31.185s

Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) DNF