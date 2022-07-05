Noah Mulai Beranjak Remaja, BCL Berbicara Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari atau dikenal BCL berbicara mengenai putra sematawayangnya, Noah yang beranjak remaja.

Ditanyai apakah ada rasa gelisah atau kecemasan tersendiri seiring sang buah hati beranjak remaja, pelantun Pernah Muda tersebut lantas memberi jawaban.

Bagi BCL, rasa cemas atau gelisah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran seorang ibu.

Namun, alih-alih merasa terbebani, pelantun lagu Cinta Sejati ini memilih untuk menikmati setiap fase tumbuh kembang sang anak dengan penuh rasa syukur.

"Namanya juga jadi orang tua, ya. Dari kami melahirkan sampai nanti kita enggak ada yang ada memang gelisah saja. Jadi, ya, aku sih berusaha embrace every moment menjadi seorang ibu dari anaknya kecil sampai anaknya remaja," ujar BCL di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Mudah-mudahan aku dikasih umur panjang supaya bisa mendampingi anakku sampai nanti-nanti," sambungnya.

Memasuki fase remaja, obrolan seputar kehidupan pribadi Noah, termasuk perihal asmara, menjadi salah satu yang kerap mencuri perhatian.

Saat disinggung mengenai dinamika hubungan muda-mudi, BCL menanggapinya dengan santai dan penuh pemahaman.