NOBAR 11.11 Sale ATR Cycling, Ada Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Momen berburu sepeda impian akhirnya tiba. Menyambut tanggal kembar November, ATR Cycling menggelar pesta diskon.

Program itu bertajuk NOBAR (November Banyak Promo) 11.11 Sale yang berlangsung sepanjang 1–12 November 2026.

Buat kamu yang sudah lama mengincar sepeda baru atau sekadar ingin upgrade komuter harian, ini jelas saat yang tepat.

Lewat toko online resminya di berbagai marketplace, ATR Cycling menebar diskon menggoda hingga 40% untuk sepeda dan aksesori pilihan.

Tak cuma potongan harga langsung, ada juga bonus cashback bertingkat yang bikin kantong makin tenang:

* Cashback 3% (hingga Rp50.000) untuk minimal belanja Rp350.000.

* Cashback 10% (hingga Rp100.000) untuk minimal belanja Rp1.000.000.

* Cashback 6% (hingga Rp200.000) untuk minimal belanja Rp3.000.000.

* Cashback 10% (hingga Rp500.000) untuk minimal belanja Rp4.000.000.

Direktur PT. Bintang Mas Lestari, Winston Mulyadi, mengungkapkan bahwa promobdihadirkan untuk mempermudah siapa saja yang ingin mulai gowes atau melengkapi perlengkapan bersepedanya tanpa perlu cemas soal biaya.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan produk sepeda dan aksesori berkualitas dengan penawaran yang lebih menarik," ujar Winston dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

"Semoga ini bisa jadi momentum buat masyarakat untuk makin semangat bersepeda."