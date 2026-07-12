Nobar Bersama Pengurus PKB, Cak Imin Bilang Argentina Bakal ke Final
jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar menonton bareng (nobar) laga perempat final Piala Dunia 2026 Argentina vs Swiss di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (12/7) pagi.
Ratusan kader, pengurus, dan simpatisan PKB memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan melalui layar besar.
Argentina akhirnya memenangi pertandingan dan berhak lulus ke semifinal menghadapi Inggris.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai kemenangan Argentina atas Swiss menjadi bukti ketangguhan sekaligus mental juara yang dimiliki tim asuhan Lionel Scaloni.
"Argentina mendapatkan perlawanan yang sangat keras, tetapi dengan kemampuan yang luar biasa, Argentina tetap menunjukkan kapasitas sebagai juara dunia," ujar Cak Imin.
Menurutnya, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk menghadapi semifinal.
Dia meyakini peluang Tim Tango untuk kembali tampil di partai puncak Piala Dunia 2026 terbuka sangat lebar.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai kemenangan dari Swiss menjadi bukti ketangguhan Argentina.
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