Nobu Bank Raih Penghargaan The Best Bank of The Year for Business Growth and Acceleration

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) meraih penghargaan The Best Bank of The Year for Business Growth and Acceleration, yang digelar di Kempinski Ballroom, Jakarta, pada Jumat (29/8).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Suhaimin Johan, Direktur Utama Nobu Bank.

Penghargaan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek kinerja perbankan, mulai dari kualitas aset yang mencakup pertumbuhan kredit dan rasio Non Performing Loan (NPL), rentabilitas melalui indikator Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), serta pertumbuhan laba, hingga likuiditas melalui Loan to Deposit Ratio (LDR), pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan rasio CASA.

Dari hasil penilaian tersebut, Nobu Bank dinilai berhasil menunjukkan kinerja yang solid dan konsisten di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai buah dari kepercayaan dan hubungan baik yang terjalin selama ini dengan para nasabah setia kami, serta komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi nasabah," ujar Suhaimin.

"Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan berinovasi secara dinamis mengikuti perkembangan jaman. Kami juga senantiasa berupaya untuk menjaga momentum pertumbuhan yang sehat dan terus memperkuat fondasi bisnis yang berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Suhaimin.

Dengan pencapaian ini, Nobu Bank semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank terbaik yang mampu menjaga kepercayaan Nasabah sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko secara prudent.

Ke depan, Nobu Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya bagi masyarakat sekaligus memperluas peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai segmen, baik ritel, UKM, maupun korporasi.(chi/jpnn)