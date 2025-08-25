Noel Cuma Bilang Begini ke Bobby, Langsung Dibelikan Ducati

jpnn.com - Cerita soal mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer a.k.a Noel meminta sepeda motor kepada bawahannya diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Noel saat menjabat wamenaker mendapat sebuah motor setelah bertanya kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Bobby juga merupakan satu dari sebelas tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjerat Noel.

"Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM:'saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?" begitu Setyo Budiyanto menirukan ucapan Noel, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (23/8).

Perbincangan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker tersebut.

Kalimat Noel itu kemudian ditindaklanjuti Bobby dengan membelikan eks ketua Jokowi Mania (Joman) itu sepeda motor Ducati.

"Kemudian IBM membelikan, dan kirim ke rumahnya IEG, satu Ducati," ungkap Setyo.

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu menjelaskan pembelian satu motor Ducati tersebut dilakukan secara off the road atau tanpa surat-surat.