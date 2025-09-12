Noel Diperiksa KPK soal Tiga Mobil yang Hilang dari Rumah Dinas

jpnn.com, JAKARTA - KPK kembali memeriksa Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel pada Kamis (11/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terkait tiga unit kendaraan roda empat atau mobil yang hilang dari rumah dinas yang dipakainya saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Pada pemeriksaan hari ini (Kamis 11/9), salah satunya adalah mengenai penyitaan kendaraan-kendaraan tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Selain itu, Budi mengatakan Immanuel Ebenezer diperiksa KPK mengenai substansi perkara dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, KPK pada 26 Agustus 2025 mengungkapkan tiga mobil hilang dari rumah dinas Immanuel Ebenezer, yakni satu Toyota Land Cruiser, satu Mercedes-Benz, dan satu BAIC.

KPK pada 2 September 2025, mengumumkan satu Toyota Land Cruiser telah dikembalikan oleh pihak terkait.

Pada tanggal yang sama, Ebenezer mengaku anak-anaknya yang memindahkan tiga mobil tersebut karena ketakutan.

Sementara pada 9 September 2025, satu Mercedes-Benz, dan satu BAIC telah dikembalikan ke Gedung Merah Putih KPK.