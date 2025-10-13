NOES Gandeng UMKM Produsen Parfum Lokal Premium

jpnn.com, JAKARTA - NOES secara khusus menghadirkan kolaborasi berbagai produsen parfum lokal premium dalam satu wadah terpadu.

NOES menandai langkah strategis dalam memperkuat posisi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor parfum, serta meningkatkan daya saing produk wewangian Indonesia di pasar domestik maupun global.

Konsep NOES tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan, tetapi juga sebagai pusat edukasi, apresiasi dan kolaborasi bagi para kreator parfum Indonesia.

Dengan memadukan unsur budaya, industri kreatif, dan nilai ekonomi, NOES diharapkan menjadi jembatan antara para perfumer lokal dengan konsumen yang semakin menghargai kualitas dan identitas aroma buatan anak bangsa.

“Kami berharap bahwa dengan hadirnya NOES maka industri parfum lokal di Indonesia semakin bergairah, karena sekarang ada tempat di mana parfum-parfum lokal bersatu untuk memberikan keragaman karya anak bangsa,” ujar CEO NOES, Ragyan S. Antryz.

Dia menambahkan kehadiran NOES menjadi bukti bahwa para pelaku usaha parfum lokal mampu bersaing secara profesional dan setara dengan merek internasional.

“Saat ini kami bekerja sama dengan lebih dari 20 brand parfum premium lokal dan kami berharap akan terus bertambah lagi di dalam waktu dekat,” jelasnya.

Konsep NOES dirancang untuk memperluas jejaring kerja sama lintas sektor.