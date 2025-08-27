Nomor 1 Dunia Tumbang di 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025
jpnn.com - PARIS - Kejutan besar lahir di babak kedua atau 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 atau BWF World Championships 2025 di Paris, Prancis, Rabu (27/8) sore WIB.
Ganda campuran peringkat satu dunia Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping keok.
Pasangan dari China itu tumbang di tangan ganda Denmark yang sudah lama tak turun bareng, yang kini berada di peringkat 194 dunia; Mathias Christiansen/Alexandra Boje.
Mathias/Alexandra menang 14-21, 21-13, 21-18. Tim statistik BWF melaporkan pertarungan Feng/Huang vs Mathias/Alexandra memakan waktu 82 menit.
Pertemuan sebelumnya kedua pasangan ini terjadi pada semifinal Denmark Open 2023, saat itu Feng/Huang menang 21-13, 21-19.
Kemenangan Mathias/Alexandra dari Feng/Huang di BWF World Championships 2025 tadi membuat rekor pertemuan menjadi 2-2.
Mathias/Alexandra pun berhak melakoni 16 Besar.
Di babak tersebut, Mathias/Alexandra akan meladeni ganda China lainnya Cheng Xing/Zhang Chi. (bwf/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
