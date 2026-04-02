NonaRia Hingga Ali Siap Ramaikan Jazz Gunung Series 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jazz Gunung Indonesia akhirnya mengumumkan penyelenggaraan Jazz Gunung Series 2026, rangkaian perayaan musik jazz di alam pegunungan yang kembali hadir dengan semangat baru.

Tahun 2026 menjadi edisi istimewa karena menandai kembalinya Jazz Gunung Slamet, setelah terakhir kali diselenggarakan pada 2024 lalu.

Kembalinya Jazz Gunung Slamet menjadi bagian penting dari upaya Jazz Gunung Series dalam memperluas jangkauan perayaan musik jazz di alam terbuka, sekaligus menghadirkan kembali pengalaman khas Jazz Gunung di wilayah Jawa Tengah.

Dengan karakter alam yang berbeda, Jazz Gunung Slamet diharapkan kembali menjadi ruang pertemuan antara musik, budaya, dan keindahan lanskap pegunungan.

Pada 2026, Jazz Gunung Series akan digelar di dua lokasi utama. Jazz Gunung Slamet akan berlangsung pada 27 Juni 2026 di Wana Wisata Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, dengan lineup fase pertama yang telah diumumkan, yaitu Amelia Ong, NonaRia, dan Mocca.

Sementara itu, rangkaian Jazz Gunung Bromo akan digelar pada 18-25 Juli 2026 di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, dengan lineup fase pertama yang mencakup Bromo Jazz Camp, Kevin Yosua Big 6, Littlefingers, Batavia Collective, Ali, dan Bilal Indrajaya.

Deretan penampil lainnya akan diumumkan secara bertahap pada fase berikutnya menjelang hari penyelenggaraan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Jazz Gunung Bromo 2026 memperkenalkan kategori tiket baru, yaitu 'Before Sunset'.