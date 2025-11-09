NonaRia Membangkitkan Lagi Lagu Orkes Gumarang di SIMFES 2025

jpnn.com, SAWAHLUNTO - NonaRia menjadi salah satu penampil yang menarik perhatian dalam Sawahlunto International Music Festival (SIMFES) 2025 di Taman Silo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada 7-8 November 2025.

Tampil pada hari pertama, Jumat (7/11), grup musik beranggotakan Nesia Ardi bersama Nanin Wardhani itu memberi kejutan dengan membawakan lagu dari Orkes Gumarang.

Tidak hanya satu lagu, NonaRia bahkan membawakan dua karya milik grup musik legendaris asal Ranah Minang tersebut. Dua lagu tersebut yakni Laruik Sanjo dan Sempaya.

"Spesial buat SIMFES, kami membawakan kembali lagu dari Orkes Gumarang," kata Nesia Ardi, vokalis NonaRia, di Taman Silo, Sawahlunto pada Jumat (7/11) malam.

NonaRia membawakan lagu Laruik Sanjo dan Sempaya milik Orkes Gumarang dengan aransemen sederhana, namun memikat hati.

Nuansa mambo, latin, hingga tradisional Minangkabau menyatu dengan suara Nesia Ardi yang juga memperdengarkan kualitas cengkoknya. Lagu Orkes Gumarang terasa bangkit kembali di SIMFES 2025.

"Yang paling susah itu menghafal liriknya, apalagi lagu Sempaya," ucapnya mengenai tantangan membawakan lagu Orkes Gumarang.

Penampilan NonaRia memainkan lagu Orkes Gumarang pun mendapat sambutan luar biasa dari penonton SIMFES 2025. Tidak hanya ikut bernyanyi, hadirin pun memberi tepuk tangan meriah ketika pengujung lagu.