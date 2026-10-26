None Jakarta 2026 Tekankan Pentingnya Sehat Finansial-Fisik
jpnn.com - JAKARTA - Peringatan Bulan Inklusi Keuangan di DKI Jakarta dimeriahkan melalui Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, pada 23 dan 24 Oktober 2026.
Acara yang menjadi gelaran perdana secara regional di DKI Jakarta tersebut bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta.
Selain itu, kegiatan tersebut merupakan rangkaian seremonial atas pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DKI Jakarta, salah satunya program Digitalisasi Pasar Inklusif.
Kegiatan tersebut bertujuan membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi warga Jakarta, meningkatkan sinergi antar kementerian maupun lembaga, mendorong perluasan inklusi keuangan digital, serta meningkatkan proteksi perlindungan konsumen secara masif.
Dalam salah satu sesi diskusi, None Jakarta 2026 Dokter Citra Poerwa menjelaskan definisi sehat secara holistik yang tidak terbatas pada fisik semata, melainkan mencakup kesiapan mental dan sosial.
“Berdasarkan definisinya sendiri, sehat itu ada tiga aspek. Sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat sosial,” ujar Citra.
“Jadi, bukan semata-mata tubuhnya saja, tetapi pikiran, mentalnya bagaimana dalam menghadapi sehari-hari dan juga sosial, interaksi dengan lingkungan sekitarnya,” imbuhnya.
Citra menekankan bahwa menjaga kesehatan sejak usia muda merupakan bentuk investasi jangka panjang agar seseorang tetap produktif hingga usia lanjut.
None Jakarta 2026 Dokter Citra Poerwa menjelaskan definisi sehat secara holistik yang tidak terbatas pada fisik semata, melainkan kesiapan mental dan sosial
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