Nono Sampono Sebut Tian Fu Gong Jadi Bukti Toleransi & Kebersamaan di PIK Sungguh Nyata
jpnn.com, JAKARTA - Satu lagi tempat ibadah yang megah hadir di Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Kelenteng Tian Fu Gong (Istana Kemakmuran Agung).
Tempat sembahyang di Riverwalk Island PIK itu diresmikan pada Minggu (17/5/2026).
Presiden Direktur Agung Sedayu Group (ASG) Nono Sampono menyebut Kelenteng Tian Fu Gong menjadi bukti nyata toleransi dan kebersamaan di PIK.
Pernyataan itu disampaikan Nono di hadapan ribuan orang dan undangan yang menghadiri peresmian Tian Fu Gong.
Nono mengatakan Tian Fu Gong hadir untuk menjawab kebutuhan umat Tridharma di kawasan PIK dan sekitarnya.
Menurut dia, umat membutuhkan ruang ibadah yang nyaman dan mudah dijangkau.
“Hadirnya Tian Fu Gong ini menjawab kebutuhan umat Tridharma di kawasan Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya yang membutuhkan tempat untuk beribadah,” kata Nono.
Mantan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menjelaskan Tian Fu Gong bukan satu-satunya fasilitas religi di kawasan tersebut.
